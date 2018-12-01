اليمن.. #مليشيا_الحوثي تحتل مستشفى بـ #الحديدة ويحتجزون 12 راهبة

صحيفة الخليج الالكترونية

اقتحم المتمردون الحوثيون، اليوم السبت، مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية في مدينة “الحديدة” اليمنية، وحولوها إلى ثكنة عسكرية، واحتجزوا العشرات من كوادرها الطبية والإدارية، بينهم 12 راهبة من جنسيات مختلفة.

ووفق “سكاي نيوز”، قالت مصادر محلية إن المسلحين الحوثيين نصبوا مضادات جوية على أسطح المستشفى، وتمركزوا بداخلها، مانعين خروج الراهبات.

ومنع الحوثيون الراهبات، اللاتي يعملن في المستشفى منذ ثماني سنوات، من المغادرة، وأبلغوهن بأنهن محتجزات، وأنهن سيُنقلن إلى صنعاء تمهيداً لإعادتهن إلى بلدانهن.

وأضافت المصادر: المتمردون نقلوا 42 مريضاً إلى جهة مجهولة، ووضعوا ذخائرهم في أحد مخازن المستشفى الذي انتشر المسلحون داخله وعلى أسطحه.

وسبق للحوثيين أن حولوا مستشفى 22 مايو الأهلي في “الحديدة” إلى ثكنة عسكرية ونصبوا أسلحة ثقيلة داخله وعلى أسطحه.