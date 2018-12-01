شكرا لقرائتكم خبر عن جرامات من هذه الوجبة المحببة تضمن لك التخسيس وأنت نائم والان مع التفاصيل

كشف باحثون بجامعة فلوريدا الأمريكية عن طريقة سهلة وفعالة لفقدان الوزن من دون اللجوء إلى النشاط البدني الزائد أو التقشف في تناول الأطعمة المحببة .

ووفقاً لموقع “لايف. رو” فقد توصل العلماء أن تناول الجبن الأبيض الطازج قبل النوم بمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة يسرع من عملية حرق الدهون طيلة فترة النوم ، وذلك نتيجة لإعادة توازن العضلات، كما بعد التمارين، حتى لو كان الإنسان لا يقوم بمجهود بدني .

وأرجع العلماء مفعول الجبن في التخسيس إلى بروتين الكازين “الجبنين” من الجبن ، الذي يدفع الجسم إلى حرق كمية كبيرة من الدهون لخلق السعرات الحرارية الازمة في عملية الهضم .