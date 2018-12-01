شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الشخير.. إليك الحل والان مع التفاصيل

يعاني كثير من الأشخاص من الشخير أثناء النوم مما يسبب لهم عدم الراحة والإضطراب إضافة إلى الإحراج أمام إزعاج شركائهم .

ووفقاً لموقع ” إنفيرس ” فقد كشفت التكنولوجيا الحديثة عن جهاز ذكي وصغير يسمى “سمارت نورا ” قادر على تخلصك من الشخير ومساعدتك على النوم بشكل أفضل .

ويتكون الجهاز من قطعة توضع تحت المخدة، وأخرى تعلق على جدار السرير ، حيث يقوم برصد صوت الشخير ونفخ الجزء الموجود تحت الوسادة دون إيقاظ النائم حتى يتنفس بشكل أفضل، ويتوقف عن الشخير .

كما يحرك الجهاز رأس النائم بشكل سلس دون إيقاظه لأجل جعل الهواء يتدفق دون صعوبة و يحفز العضلات المسؤولة عن كبح تدفق الهواء أثناء الشخير.

الجدير بالذكر أن الدراسات الطبية تنذر الشخص النائم بمشكلات خطيرة تهدد صحة القلب بسبب إضطرابات التنفس إضافة إلى قلق النوم .