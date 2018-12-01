شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله.. كم مرة زار جورج بوش الأب المملكة؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، توفي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما، حسبما أعلنت أسرته، وقال متحدث باسم عائلة بوش، إن الرئيس الأمريكى السابق جورج اتش.دبليو بوش (الأب)، توفى يوم الجمعة عن 94 عاما.

ورأس بوش الولايات المتحدة خلال انتهاء الحرب الباردة، وهزيمة الجيش العراقى فى عهد صدام حسين، ولكنه خسر فرصة للفوز بفترة ثانية بعد خرقه تعهده بعدم فرض ضرائب جديدة.

وعاش بوش وهو الرئيس الحادى والأربعون للولايات المتحدة فترة أطول من أى من الرؤساء الذين سبقوه، وأعلنت وفاة بوش فى بيان أصدره جيم ماكجراث المتحدث باسم الأسرة .

ويعتبر الرئيس جورج بوش الأب أكثر رئيس أميركي يزور السعودية: عام 1990، وعام 1991، وعام 1992، خلال عهد الملك فهد، وذلك وكانت تلك سنوات الغزو العراقي للكويت، وعمليات عسكرية مشتركة لتحرير الكويت، مثل: «درع الصحراء» و«عاصفة الصحراء» و«هدوء الصحراء» (عودة القوات الأميركية).

حيث جاء الغزو العراقي على الكويت في أغسطس 1990، تهديداً لمنطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي استقبل فيه الملك فهد بن عبدالعزيز الرئيس جورج بوش الأب في جدة في نوفمبر 1990، كان هناك نحو 230 ألف جندي أمريكي تحت إمرة المملكة لمنع الحراك العراقي.

ولم تكن زياراته للسعودية أثناء توليه الرئاسة وحسب في 2005، زار الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش الأب الرياض في زيارة للمملكة استمرت يومين، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي معالي محافظ الهيئة العامة للاسثمار الاستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ ومندوب عن المراسم الملكية وقتها .