شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزته 100 قارورة.. الإطاحة بمُرَوج خمور في الليث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الليث:
أطاحت شرطة محافظة الليث، مساء أمس الأول الخميس، بأحد الأشخاص ممن يعملون على ترويج الخمور في المحافظة.
وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ إلى شرطة المحافظة يفيد بقيام شخص قادم من خارج الليث بالترويج للخمور، حيث تمّ جمع المعلومات وإجراء التحريات وإعداد خطة مُحكمة من قِبل رجال الأمن لتوقيف هذا الشخص.
وعثر رجال الأمن بحوزة المتهم على 108 من قوارير المُسكر، وسيُحال إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمته شرعاً.
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