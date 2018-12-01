شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقطع «إطلاق الرصاص في فرح».. تحذير حاسم من «النيابة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

‏أوضحت النيابة العامة أن إطلاق النار أو استعمال السلاح في مناسبات الأفراح أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله، يصنف جريمة ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.

الجدير بالذكر أن مقطع فيديو متداول أظهر عملية إطلاق نار داخل إحدى المناسبات كادت أن تتسبّب في مقتل بعض الحضور بعد فشل مُطلق النار في السيطرة على سلاحه، الأمر الذي استدعى توضيح النيابة العامة.

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