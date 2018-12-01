ولي العهد السعودي يصل إلى مقر انعقاد قمة العشرين في الأرجنتين

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

واستقبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة.





وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الأرجنتين، لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة بيونس آيرس.



ومن المقرر أن يجري ولي العهد السعودي مجموعة من اللقاءات مع كبار القادة والزعماء على هامش مشاركته في اجتماعات القمة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الخميس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، أنها ستعقد اجتماعاً ثنائياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

