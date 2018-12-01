شاهد.. الطبعة الجديدة لــ 100ريال وتعرف على موعد نزولها الى السوق

كشف مصدر مسؤول عن موعد وصول أول دفعة من فئة الـ 100 ريال الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستصل بداية الشهر المقبل من روسيا إلى عدن وسيتم تداولها في الأسواق.

وكان البنك المركزي في عدن قد أعلن عن توجهه نحو إصدار طبعة جديدة من فئة الـ100 ريال.

وأوضح المصدر أن أول دفعة من فئة الـ 100 ريال الجديدة والتي تم طباعتها مؤخرًا في إحدى الشركات الروسية ستصل عدن مطلع العام القادم 2019.

ولفت إلى أنه سيتم على الفور البدء بضخها للسوق وتداولها وسحب الطبعة القديمة من السوق تدريجيًا ومنع تداولها تمامًا كما حدث مع فئات الـ 1000 و الـ 500 والـ 200 ريال الجديدة.

وأشار إلى أن البنك المركزي تقدم بطلب للإدارة المختصة بالبنك لتقديم تصور بإصدار عملة معدنية لفئة الـ50 ريال.