شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. لقاءات محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات الرسمية للقمة، التى تنتهى اليوم السبت.

ودارت لقاءات وأحاديث ودية بين ولى العهد السعودى، على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس الصين، ورئيس جنوب افريقيا، ونائب رئيس اندونيسيا، ورئيس وزراء الهند، ورئيسة وزراء بريطانيا.

وكذلك التقى الأمير محمد بن سلمان فى لقاءات جانبية مع رئيس كوريا الجنوبية، ورئيس فرنسا، ورئيس المكسيك وفق إنفوجراف أعدته صفحة "صهيل".

ويلتقى قادة العالم فى بوينس آيرس، لمناقشة بعض القضايا الملحة فى جدول الأعمال العالمى، ويعقد هذا الاجتماع لأول مرة فى التاريخ بأمريكا الجنوبية، ويذكر أن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، كان قد وصل إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، واستقبله الرئيس الأرجنتينى.







