مقتل جندي سوري في استهداف "النصرة" لمواقع الجيش بريف حماة الشمالي

وذكر مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي فصيل جيش العزة المنتشرين في محيط مدينة اللطامنة شمال حماة قاموا باستهداف مواقع الجيش السوري في الزلاقيات بقذيفتي هاون وقذائف بي إم بي خلال 48 ساعة الماضية بالإضافة لاستهداف منطقة زلين برصاص القنص ما أدى لاستشهاد جندي سوري.

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بالمقابل ردت القوات السورية وعبر سلاحي المدفعية والرشاشات الثقيلة على مصادر الإطلاق مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين بمحيط اللطامنة ما أدى لتدمير خمسة مواقع للمسلحين ومقتل وإصابة عدد منهم.

وأوضح المصدر العسكري أن المجموعات الإرهابية المسلحة لا تزال تقوم بالتصعيد اليومي على جبهات ريف حماة سعيا منها لإحداث خرق على هذه الجبهة، وبالمقابل تقوم قوات الجيش بالرد على التصعيد من خلال استهداف مواقع المسلحين وخطوط امدادهم الخلفية في ريف حماة.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية في ريف حماة أن رتلا عسكريا تركيا عبر معبر كفرلوسين شمال إدلب وتوجه في مهمة لتعزيز نقاط المراقبة التركية بمحيط مورك شمال حماه، وجبل شحشبو بريف حماة الغربي بمهمة لتعزيز نقاط المراقبة التركية.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يضم في صفوفه مقاتلين من الصين والشيشان وأوزبكستان ينتشرون شمال غربي سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب والمناطق المحيطة به.