هل تعاني من الشخير.. إليك الحل

يعاني كثير من الأشخاص من الشخير أثناء النوم مما يسبب لهم عدم الراحة والإضطراب إضافة إلى الإحراج أمام إزعاج شركائهم .

ووفقاً لموقع ” إنفيرس ” فقد كشفت التكنولوجيا الحديثة عن جهاز ذكي وصغير يسمى “سمارت نورا ” قادر على تخلصك من الشخير ومساعدتك على النوم بشكل أفضل .

ويتكون الجهاز من قطعة توضع تحت المخدة، وأخرى تعلق على جدار السرير ، حيث يقوم برصد صوت الشخير ونفخ الجزء الموجود تحت الوسادة دون إيقاظ النائم حتى يتنفس بشكل أفضل، ويتوقف عن الشخير .

كما يحرك الجهاز رأس النائم بشكل سلس دون إيقاظه لأجل جعل الهواء يتدفق دون صعوبة و يحفز العضلات المسؤولة عن كبح تدفق الهواء أثناء الشخير.

الجدير بالذكر أن الدراسات الطبية تنذر الشخص النائم بمشكلات خطيرة تهدد صحة القلب بسبب إضطرابات التنفس إضافة إلى قلق النوم .