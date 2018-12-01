هندوراس تعد أكبر فنجان قهوة في العالم

أعدت هندوراس, وهي خامس منتج عالمي للبن، أكبر فنجان قهوة في العالم لتخلف بذلك بريطانيا على ما أعلنت حكومة البلاد.

وقد شارك رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديس شخصياً في تقديم الفنجان الذي احتوى على 18 ألف لتر من القهوة في أحد متنزهات مدينة سان سيباستيان غرب هندوراس.

وجاء في بيان للحكومة أن بريطانيا كانت تحمل منذ ديسمبر 2012 الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة جينيس للأرقام القياسية مع فنجان يحوي 13200 لتر.

وقد احتسى 900 شخص فنجان القهوة لتحطم هندوراس بذلك أيضاً العدد القياسي السابق للمشاركين في تذوق فنجان قهوة الذي كان مسجلاً باسم مدينة بويرتو فايارتا المكسيكية، 491 مستهلكاً.

ويدعو رئيس البلاد إلى توفير أجور أفضل لمنتجي البن، فالمنتج لا يحصل إلا على سنتين من الدولار عن فنجان قهوة يباع في نيويورك بخمس دولارات، على ما يؤكد هرنانديس.

وتضم هندوراس 120 ألف منتج للبن يزرعون مساحة 250 ألف هكتار في 16 ولاية من ولايات البلاد الثمانية عشرة، وغالبية المزارع تقل عن خمسة هكتارات.

وهندوراس هي خامس منتج عالمي للبن والأول في أمريكا الوسطى، وقد صدرت أكثر من 432 مليون كيلوجرام من البن، خلال الموسم الأخير 2017-2018.