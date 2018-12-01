علماء ناسا: نيزك أكبر من أهرامات مصر يتجه نحو الأرض

وأشار العلماء أن قطر الكويكب (النيزك) يتراوح بين 80 و180 متر. وأكد العلماء، أنه على الرغم من عدم ضخامة النيزك، ولكنه قادر على تدمير ولاية بأكملها، وفق موقع "express".
ووفقا لبعض التقارير، فإن هذا النيزك اقترب من الأرض في الماضي، ولكنه لم يصطدم بها، حيث حدث ذلك في عام 1923، بينما الاقتراب الثاني سيكون في عام 2091.
يشار إلى أن الجرم السماوي أكبر من الأهرامات المصرية، وارتفاعه أكبر من كاتدرائية سانت بولس في لندن، وطوله يقابل 16 حافلة ذات طابقين.
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