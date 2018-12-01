شكرا لقرائتكم الرباط: محادثات مغربية - بلغارية لبحث الهجرة غير الشرعية والتحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 1 ديسمبر 2018 / 01:36

أجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمس في الرباط، محادثات مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.



وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن المحادثات تمحورت حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً قضية الهجرة غير الشرعية والتحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بها، إضافة الى بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات. كما التقى وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بنشعبون نظيرة البلغاري إميل ليوبينوف كارانيكولوف الذي يزور المغرب ايضاً حالياً. وجرى خلال اللقاء إعلان تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، تتكلف بتقويم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى بحث سبل ووسائل تحسين تدفق الأعمال بين البلدين، وتشجيع خطوات الاستثمارات من الجانبين.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن المحادثات تمحورت حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً قضية الهجرة غير الشرعية والتحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بها، إضافة الى بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات. كما التقى وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بنشعبون نظيرة البلغاري إميل ليوبينوف كارانيكولوف الذي يزور المغرب ايضاً حالياً. وجرى خلال اللقاء إعلان تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، تتكلف بتقويم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى بحث سبل ووسائل تحسين تدفق الأعمال بين البلدين، وتشجيع خطوات الاستثمارات من الجانبين.

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