شكرا لقرائتكم زيادة جرائم الكراهية في كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أوتاوا - رويترز | منذ 13 ساعة في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 1 ديسمبر 2018 / 03:47

أظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاءات في كندا أمس، أن جرائم الكراهية في البلاد زادت عام 2017 بنسبة 47 في المئة وأنها استهدفت في شكل اساسي المسلمين واليهود والسود. واشار المكتب الى أن الزيادة الأكبر كانت في جرائم الكراهية ضد المسلمين، في عام شهد إطلاق نار داخل مسجد في إقليم كيبيك واقتراحاً حكومياً في شأن ظاهرة «رهاب الإسلام»، أثار مشاعر مناهضة للمسلمين. وهذه الزيادة مشابهة لارتفاع في جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، إذ زادت عام 2017 للعام الثالث على التوالي، وفق مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي).



وذكر مكتب الإحصاءات الكندي أن ثلثي هذه الجرائم لا يُبلّغ عنها. وزاد عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين بأكثر من مرتين، من 139 إلى 349 جريمة. كذلك قفز عدد جرائم الكراهية ضد السود بنسبة 50 في المئة، من 214 إلى 321 جريمة، كما ارتفع عدد جرائم الكراهية ضد اليهود من 221 إلى 360.

وقال إحسان غاردي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني لمسلمي كندا: «صدمتنا الأرقام وفي الوقت ذاته لم نُصدم. هذه الزيادة لم تحدث من فراغ».

ولفتت أميرة الغوابي، عضو مجلس شبكة مناهضة الكراهية، الى أن كندا ليست محصّنة ضد الخطاب الآتي من الولايات المتحدة.