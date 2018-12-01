تشاد تواجه نزاعات على حدودها كافة

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محمد عثمان - الرياض - نجامينا - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 1 ديسمبر 2018 / 01:28

تواجه دولة تشاد التي تمتد أراضيها على الشريط الساحلي الصحراوي بوسط افريقيا وحليف الغربيين في الحرب على التطرف الاسلامي، تحديات عسكرية على كافة حدودها.



ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر فتحت تشاد جبهة جديدة في جبل تيبستي (شمال) من خلال عملية ضد متمردين تشاديين قدموا من ليبيا ومتمردين من قبائل التبو الذين يشكلون غالبية في شمال تشاد.

وعزز الجيش التشادي قوة انتشاره في المنطقة انطلاقاً من قواعده في فايا لارغو وتانوا ودوير، وفق مصادر عسكرية.

وفي غرب البلاد في منطقة بحيرة تشاد، تكافح نجامينا منذ 2015 فصيلاً لـ»بوكو حرام» تابعاً لتنظيم «داعش».

وقال مدير وسط أفريقيا في مركز الازمات الدولية ريشار مونكريف إن «هجمات بوكو حرام على الاراضي التشادية تراجعت خلال اربع سنوات، إلى أن لاحظنا تنامياً لها منذ تسعة أشهر».

وفي تشرين الأول (أكتوبر) قتل ثمانية جنود في مواجهة مع مجموعة مسلحة نيجيرية في كايغا كينجي القاعدة العسكرية التشادية في بحيرة تشاد. ويشارك الجيش التشادي في القوة المشتركة المتعددة الجنسية المدعومة من دول غربية والتي تشمل اربع دول هي تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر.

وفي شرق تشاد تنشط قوة مشتركة أخرى تشادية - سودانية كانت ثمرة تقارب 2010 بين البلدين اللذين كانا يتواجهان من خلال متمردي كل بلد في البلد الآخر.

وكاد متمردون تشاديون قدموا من درافور (جنوب السودان) في 2008، أن يطيحوا الرئيس التشادي ادريس ديبي بهجوم على نجامينا. ووفق مصادر مقربة من المتمردين فإن هؤلاء باتوا اليوم أضعف من أن يشكلوا تهديداً لسلطات تشاد.

لكن التوتر يبقى شديداً في شرق البلاد حيث تزايدت الهجمات في منطقة وداي من جانب «شبان عرب رحّل تشاديين (...) كانوا جندوا في السودان ضمن ميليشيات الجنجويد»، وفق الخبير في شؤون تشاد والسودان جيروم توبيانا.

والجبهة الأخيرة في تشاد تقع في الجنوب على الحدود مع جمهورية افريقيا الوسطى البلد الذي تسيطر مجموعات مسلحة على مساحة كبيرة من أراضيه.

وكانت جمهورية افريقيا الوسطى وجنوب تشاد، أوتا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حركات سياسية وعسكرية تشادية كبيرة.

واليوم يبدو التهديد أقل قوة، لكن نجامينا ما زالت تراقب في هذه المنطقة بعض المتمردين التشاديين التابعين لاتحاد القوى من اجل التغيير والديموقراطية بقيادة آدوم، يعقوب اضافة الى مجموعات من قبائل الفولاني.

واتهمت نجامينا بأنها زعزعت استقرار بانغي من خلال مساعدة تمرد سيليكا ذي الاغلبية المسلمة في الاطاحة بنظام الرئيس فرنسوا بوزيزي في 2013.