شكرا لقرائتكم اعتقال زعيم معارض موال لروسيا في مونتينيغرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بودغوريتسا - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 22:54

أعلنت الشرطة في مونتينيغرو اعتقال نيبويسا ميدويفيتش، وهو زعيم معارض موال لروسيا، بعد «رفضه الإدلاء بشهادته» في ملف فساد. وأشارت الى أن ميدويفيتش الذي قد يمتد اعتقاله لشهرين، موقوف لـ«رفضه الإدلاء بشهادته» على خلفية اتّهامه على موقع «فيسبوك» المحقق المونتينيغري الخاص ميليفوي كاتنيتش بتلقّي رشوة تبلغ مئة ألف يورو، من أجل تجنيب عضو في الحزب الحاكم دخول السجن.



واعتصم نواب حزب «الجبهة الديموقراطية» المؤيّد لموسكو داخل مقرّ البرلمان، احتجاجاً على توقيفه. وقال الزعيم المعارض أندريا مانديتش: «إنها سابقة في مونتينيغرو أن يودع نائب السجن بسبب أقواله. (ميدويفيتش) خُطف واقتيد إلى السجن». ويُحاكم مانديتش مع زعيم معارض آخر هو ميلان كنيزيفيتش، للاشتباه في محاولتهما إطاحة الحكومة عام 2016. لكنهما يعتبران أن الاتهامات ضدهما مسيّسة. وكانت حركة التغيير التي يقودها ميدويفيتش موالية للغرب، قبل أن تنضوي في «الجبهة الديموقراطية» التي شاركت في احتجاجات عام 2015، اعتراضاً على انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.

واعتصم نواب حزب «الجبهة الديموقراطية» المؤيّد لموسكو داخل مقرّ البرلمان، احتجاجاً على توقيفه. وقال الزعيم المعارض أندريا مانديتش: «إنها سابقة في مونتينيغرو أن يودع نائب السجن بسبب أقواله. (ميدويفيتش) خُطف واقتيد إلى السجن». ويُحاكم مانديتش مع زعيم معارض آخر هو ميلان كنيزيفيتش، للاشتباه في محاولتهما إطاحة الحكومة عام 2016. لكنهما يعتبران أن الاتهامات ضدهما مسيّسة. وكانت حركة التغيير التي يقودها ميدويفيتش موالية للغرب، قبل أن تنضوي في «الجبهة الديموقراطية» التي شاركت في احتجاجات عام 2015، اعتراضاً على انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال زعيم معارض موال

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