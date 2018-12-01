دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ذكر تقرير جديد من موقع 9to5google ان قوقل بدأت الاستعدادت لإغلاق خدمة الدردشة والتراسل المباشر الخاصة بها والمعروفة بإسم هانق آوتس والتي تم إطلاقها عام 2013 لأول مرة.

وبحسب المصدر فإن قوقل تنوي إغلاق الخدمة عام 2020 عن المستهلكين الافراد ولكن سوف تكون مستمرة لقطاع الاعمال وذلك كجزء من تطبيقات الانتاجية والعمل الخاصة بقوقل والمعروفة بإسم حزمة G Suite.

قوقل لم تعلن عن أي خطوات ورسمية ولكن يبدو أنها كانت تمهد للقيام بمثل هذه الخطوة وذلك بإطلاق تطبيقات مثل قوقل دو و Allo ثم العمل على دعم معايير RCS عبر رسائل SMS .

إذاً ببساطه بعد قرار إغلاق قوقل بلس قوقل تعلن إغلاق Hangouts وهذا وبلغة التنافس هذا يعني فشل جديد في منافسة فيسبوك لأن الجميع يعلن ان هانق آوتس تم إطلاقه لمنافسة واتساب.

المصدر

التدوينة تقارير : قوقل ستغلق خدمة Hangouts عام 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.