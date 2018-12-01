تخلف احد لاعبي المريخ من السفر مع الفريق الي يوغندا

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : غادرت مطار الخرطوم صباح اليوم السبت عن طريق تاركو للطيران بعثة المريخ متوجهة لكمبالا لمواجة فايبرز اليوغندي في إياب الدور التمهيدي لأبطال افريقيا يوم الأربعاء المقبل باستاد سان ماري..وستحط الطائرة في مطار جوبا لمدة 45 دقيقة تقضيها البعثة داخل الطائرة ثم تواصل سيرها بعد ذلك لكمبالا..وسافر مع البعثة 19 لاعبا بعد استبعاد حمزة داؤود وإضافة محمد داؤود محله ولكنه أي محمد داؤود تخلف عن السفر مع البعثة اليوم لخطأ إداري في إجراءاته وسيلحق بالبعثة غدا أو اليوم إذا تم الفراغ من تلك الاجراءات..

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