إجارة الفياجرا النسائية تسبب ضجة واسعة بمواقع التواصل في السودان.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثار خبر إجازة حبوب فياجرا للنساء جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت مسار حديث خاصة في القروبات النسائية، بين من يراه أمر محمود في ظل أوضاع معينة، تتطلب ذلك، وبين من يرى الأمر لا يشبه عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع سوداني، وأن هذا الأمر بمثابة (العيب).. بعض القروبات كان النقاش بها ثر وطبي، خاصة وأنه يضم عدداً من الدكاترة حول الأمر وأهميته، وكيف أن النظام الغذائي الذي باتت تتبعه كثير من السيدات ليس في السودان فحسب، بل حتى في دول العالم، يؤثر على عطاء المرأة في العلاقة الحميمة بين الزوجين، وطالبوا مهاجمي الأمر بالتمهل والنظر للأمر من ناحية طبية وفق جريدة اخر لحظة .

فيما يلي اهم المعلومات حول اقراص الفياجرا النسائية

ما الفياجرا النسائية؟

يحتوى كل قرص من الفياجرا النسائية على مادة “Flibanserin” ويعالج اضطراب الرغبة فى النساء قبل انقطاع الطمث.

ويتم تعريف اضطراب الرغبة “HSDD” من قبل مركز مايو كلينيك بأنه “عدم الاهتمام المستمر أو المتكرر الذى يسبب للمرأة الضيق الشخصى”. وتؤثر الحالة على واحدة من كل 10 نساء.

كيف تعمل الفياجرا النسائية؟

على عكس الفياجرا التي يتخذها الرجال قبل اللقاء ، يتم أخذ الفياجرا النسائية “flibanserin” يوميا قبل النوم.

وتعمل فياجرا الرجال عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء ، فى حين أن الفياجرا النسائية تؤثر على المواد الكيميائية فى الدماغ.

وقالت “شيريل كينجسبيرج”، أخصائية نفسية إنه تم تصميم الفياجرا النسائية “ Flibanserin” لعلاج اختلال التوازن فى الناقلات العصبية التى ترتبط مباشرة بالرغبة ، حيث إن الدواء يزيد من هرمونى الدوبامين والنورادرينالين ويقلل من هرمون السيروتونين.

هل تمت الموافقة على هذه الفياجرا النسائية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الـ “FDA”؟

تم الحصول على الموافقة من إدارة الأغذية والعقاقير “FDA” على الفياجرا النسائية التى تحتوى على المادة الفعالة “فليبانسيرين” في 18 أغسطس من عام 2015، بعد رفضها مرتين فيما سبق بسبب مخاوف التأثير الجانبى والشكوك حول الفعالية.

ما الآثار الجانبية للفياجرا النسائية؟

تشمل الآثار الجانبية للفياجرا النسائية ما يلى: النعاس ، وانخفاض ضغط الدم ، والإغماء ، والغثيان والدوخة، وبحسب ما ورد أصيبت إحدى النساء بارتجاج بسبب سقوطها عندما أُغمى عليها بعد تناول الدواء.

هل توافق الفياجرا النسائية جميع الأشخاص؟

تساعد الفياجرا النسائية على تعزيز المزاج ولكن لواحدة من كل 10 نساء، وتم الموافقة عليها لعدة أسباب منها أنه ليس هناك خيارات للمشاكل لدى النساء أما الرجال لديهم العديد من الخيارات.