وفاة مفاجئة لشاعر عراقي بارز (فيديو)

وقال مدير إعلام الصحة قاسم عبد الهادي في بيان مقتضب، إن "الشاعر رياض الوادي توفي صباح اليوم، في مستشفى الشهيد الصدر ببغداد، ذلك جاء إثر تعرضه لنزف في الدماغ". وفقا لـ "السومرية نيوز".
واشتهر رياض الوادي (50 عاما) والحاصل على بكالوريوس تاريخ من جامعة بغداد. بالشعر الشعبي الساخر وانتقاد العديد من الظواهر الاجتماعية والسياسية وغيرها بطريقة ساخرة لاقت استقبالا واسعا لدى الجمهور، وذاع صيته بشكل كبير في الأوساط العراقية لتميزه بهذا اللون من الشعر.
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