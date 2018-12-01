قبل أيام من انطلاق المحادثات اليمنية في السويد... حكومة هادي تتحدث

وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" ضمن "الشارع الدبلوماسي"، إن ملف إطلاق سراح المعتقلين والأسرى جاهز وأن الحكومة أكملت كافة الاستعدادات في هذا الشأن، وأنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا.

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وفيما يتعلق بموضوع الحديدة، شدد اليماني على أن كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بالميناء واهم، مذكرا أن الحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق مبادرة من أربع نقاط، سميت "مبادرة الحديدة".

وكشف بنود المبادرة، مؤكدا أنها "تطالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن".

وفيما يتعلق بمشروع القرار البريطاني، اعتبر وزير الخارجية اليمني، أنه غير مؤات، وغير مناسب في الوقت الحالي، معتبرا أن اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من القرارات، بل مزيد من الحسم والشجاعة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب، وانسحاب الميليشيات الانقلابية، وتسليم الأسلحة.

ومن المقرر، أن يلتقي أطراف النزاع باليمن في الثالث من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري في السويد، بناء على دعوات من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.