شاهد... رد فعل محمد بن سلمان لحظة مرور أردوغان يثير جدلا واسعا

ولاقت صورة للرئيس التركي طيب رجب أردوغان وهو يمر بجانب ابن سلمان، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ركز مغردون على تعابير وجه ولي العهد السعودي، قائلين إنه أشاح بوجهه عن أردوغان الذي "تعمد تجاهله".

ورأى البعض أن الصورة عبرت عن توتر العلاقات بين الرئيس التركي وولي العهد السعودي.

وكان مغردون أطلقوا عدة هاشتاغات تنقالوا من خلالها صور بن سلمان خلال القمة (#محمد_بن_سلمان_في_قمة_ال20 #محمد_بن_سلمان_في_قمة G20.

وتباينت التعليقات على تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أن قضية خاشقجي وحرب اليمن تسببتا في عزل ابن سلمان أمام العالم، في حين وصف حضوره بالقوي والملفت.

وكان ولي العهد السعودي عقد لقاءات مع قادة الدول المشاركة في قمة العشرين ولكن بعضها حاز على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من غيرها.

وتصدرت لقطات المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد ، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين.

و اعتبر مغردون أن تلك اللقطات أظهرت مستوى من الحميمية بين الزعمين إذ بديا كأنهما صديقان قديمان.

كما قرأ آخرون في مصافحتهما "القوية" رسالة لما وصفوه بالتجاهل الغربي لمحمد بن سلمان.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقد نشر موقعا صحيفتي سبق وغازيت السعوديتين فيديو اللقاء الذي بدا فيه الرجلان يتحدثان ورأساهما متقاربان في ما كان ماكرون ينظر لعيني بن سلمان بينما الأخير كان مبتسما.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو استغرق خمس دقائق للقاء الجانبين.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نص الحوار كما يُسمع من صوتهما:

محمد بن سلمان: لا تقلق

ماكرون: أنا أشعر بالقلق لأنني..

محمد بن سلمان: لقد أخبرني شكرا لك

ماكرون: لا أريد..

محمد بن سلمان: لا

ماكرون: أنت لا تنصت لي مطلقا

محمد بن سلمان: سأنصت طبعا

ماكرون: لا بأس بإمكاني التعامل مع الأمر، أنا رجل يحترم كلمته.