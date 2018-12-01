هكذا تعاملت السلطات السعودية مع بحار تركي طلب العون

ووفقا لصحيفة "سبق"، باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بلاغا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام التابع لحرس الحدود، عن تلقيهم اتصالا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا بشأن تعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية، بالقرب من الميناء لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي؛ أنه وفي إطار تنفيذ مهام قوات حرس الحدود السعودية في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، تم على الفور تحديد موقع السفينة، والتواصل مع قائد طاقمها.
وأفاد القائد بتعرض بحار تركي الجنسية، يبلغ من العمر ٢٨ عاما، لحالة مرضية طارئة، وتم بالتنسيق مع الجهات المعنية التوجه للموقع ومرافقة السفينة إلى الميناء، وإجلاء المريض منها، ونقله إلى المستشفى بوساطة الهلال الأحمر السعودي.
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