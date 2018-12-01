قائد الأركان الجزائري إلى الإمارات وقطر لبحث التعاون العسكري

الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

يبدأ الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت، جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، لبحث التعاون العسكري.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع، اطلعت عليه الخليج 365، أن زيارة "صالح" إلى أبو ظبي تأتي بدعوة من ولي العهد محمد بن زايد، لحضور احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، الأحد.

والثلاثاء، ينتقل إلى الدوحة، بدعوة من وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية.

وتختتم الجولة، بحسب البيان، في 6 ديسمبر/كانون أول الجاري.

ويبحث المسؤول الجزائري في البلدين سبل تعزيز التعاون العسكري، وتنويعه ليشمل جميع ما من شأنه خدمة المصالح الثنائية.