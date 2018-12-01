الشبكة السورية: مقتل 231 مدنيا في نوفمبر

أنقرة / غانم حسن / الخليج 365

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 231 مدنيا في نوفمبر / تشرين الثاني المنصرم، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، معظمهم سقطوا بنيران قوات التحالف الدولي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة السبت حول عدد الضحايا في سوريا خلال الشهر الماضي، ووصل الخليج 365 نسخة منه.

وأوضح التقرير أن بين القتلى 89 طفلا و31 امرأة.

ورصدت الشبكة مقتل 79 شخصا على يد التحالف الدولي، بينهم 42 طفلا و17 امرأة، فيما قتلت قوات النظام السوري 72، بينهم 22 طفلا و6 نساء.

وأشارت إلى مقتل 11 مدنيا بينهم 3 أطفال على يد تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، و19 بينهم 9 أطفال و4 نساء على يد "داعش" الإرهابي.

ولفتت إلى مقتل مدنيين اثنين على يد فصائل المعارضة، وآخر من قبل "هيئة تحرير الشام"، فيما قتل 47 آخرون على يد جهات أخرى لم يحددها التقرير.

ووثق التقرير مقتل 6626 مدنيا في سوريا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، بينهم 4628 مدنيا قتلوا بنيران قوات النظام السوري وروسيا.