مقتل 3 من "السوري الحر" في اشتباكات مع "ي ب ك" الإرهابي

اعزاز / مراسلون / الخليج 365
قتل 3 عناصر من "الجيش السوري الحر"، جراء اشتباكات مع تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، في المناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن عناصر "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، اشتبكوا مع الجيش الحر في وقت متأخر من مساء الجمعة، بمنطقة "درع الفرات" المحررة من التنظيمات الإرهابية.
وأضافت المصادر أن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة التنظيم الإرهابي التسلل إلى مناطق سيطرة "الجيش الحر" بقرية كلجبرين في مدينة اعزاز، ومنطقة عبلة غربي مدينة الباب بمحافظة حلب.
وأشارت إلى مقتل 3 أفراد من "الجيش الحر" خلال الاشتباكات التي وقعت في "عبلة"، وأن الاشتباكات أوقعت أيضا قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي، دون تحديد عدد.
وفي السياق ذاته، حاول عناصر التنظيم الإرهابي الذي يواصل تواجده في مدينة "منبج" بدعم أمريكي، شن هجوم على منطقة الحمران الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي المدينة.
ويواصل التنظيم شن هجمات على المناطق التي يكثر فيها المدنيون، لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومضايقة سكانها، وذلك في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب من قبل "الجيش الحر" بدعم من قبل القوات المسلحة التركية.
وتمكنت القوات التركية و"الجيش الحر" خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة بريف محافظة حلب الشمالي، من تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة بين أغسطس / آب 2016 ومارس / آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.
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