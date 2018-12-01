الرياض.. الإطاحة بسارق مركبة تحت تهديد السلاح بـ”صحراء ثادق”

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله -عن القبض على مواطن، في العقد الرابع من العمر ، وذلك بعد ثبوت تورطه بارتكاب جريمة سلب مركبة تحت التهديد بالسلاح بمنطقة صحراوية بمحافظة ثادق ، شمال مدينة الرياض، والهرب بها الى جهة غير معلومة.
وبين متحدث الشرطة أنه قد تم ضبط المركبة المسروقة بحوزته والسلاح المستخدم وعدد (٨٠) قرص يشتبه بأنها من مادة الكبتاجون المخدرة . وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
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