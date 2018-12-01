جرّاء الأمطار الغزيرة في ينبع 4 جثث في وادي ثما

الخليج - ياسر الحبيشي

عثرت فرق الدفاع المدني على أربع جثث لأشخاص لقوا مصرعهم بعدما جرفتهم سيول وادي ثما بمركز تلعة نزا من جرّاء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت على المحافظة وجميع مراكزها وقراها مساء أمس الجمعة.

وعثر الدفاع المدني على الجثث الأربع، خلال مشاركته في عمليات البحث بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، خلال ظروف جوية صعبة، وتم انتشال الجثث من الوادي.

وقال حساب الدفاع المدني الرسمي في “تويتر”: “مدني ‎المدينة المنوّرة” يعثر على طفل متوفى يبلغ من العمر تسع سنوات في وادي ثما بتلعة نزا، كما تم العثور على طفل آخر يبلغ من العمر خمس سنوات متوفى.

وأضاف: تم العثور على والد الطفل، صباح اليوم، إضافة إلى فتاة متوفاة تبلغ من العمر ١٦ عاماً، وما زالت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.

وتم دعم فرق الدفاع المدني بموقع الحادث بعدد من فرق البحث والإنقاذ والقوى البشرية والآليات والمعدات والتجهيزات الفنية من المناطق المساندة.

وكان الدفاع المدني قد أشار إلى أنه وفي ظل الحالة الجوية؛ ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية.

وذكر أنه تلقى ٧٦ بلاغاً، وتم التعامل معها فوراً، وكانت عبارة عن ٢٥ بلاغاً في المدينة المنوّرة انتهت في حينه، و١٠ بلاغات في محافظة العيص و٤١ بلاغا في محافظة ينبع، وتم إنقاذ ٤٠ شخصاً محتجزاً.

ودعت المديرية جميع الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة في عبور الأودية في أثناء جريانها والتقيد بتعليمات الدفاع المدني.

يُذكر أن محافظة ينبع بجميع مراكزها وقراها ومدينة ينبع الصناعية، إضافة إلى مركز ينبع النخل، شهدت هطول أمطار غزيرة منذ صباح أمس الجمعة حتى المساء ما تسبّب في جريان السيول والأودية الكبيرة والصغيرة.