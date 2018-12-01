وزير الداخلية التركي يزور مقبرة للعثمانيين بالخرطوم

خرطوم/محمد بوزتبة/الخليج 365

أجرى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت، زيارة إلى مقبرة الضباط العثمانيين في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر مراسل الخليج 365 أن صويلو وصل فجر اليوم إلى الخرطوم لإجراء لقاءات رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، نظيره السوداني أحمد بلال عثمان، والسفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، والسفير السوداني لدى أنقرة، يوسف الكردفاني وعدد من المسؤولين.

وانتقل صويلو إلى سفارة بلاده، ثم زارة مقبرة الضباط العثمانيين.

كما زار الوزير التركي مسجد الخرطوم الكبير وتبادل أطراف الحديث مع السودانيين، وعقب ذلك التقى بممثلي منظمات المجتمع المدني في معهد "يونس ايمره" التركي.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في أنقرة عام 2002؛ الذي اعتمد خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

