مهرجان المجاردة يستقبل أعمال المشاركين في المعرض التشكيلي

صحيفة الخليج الإلكترونية برعاية كريمة من سعادة محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض تعلن اللجنة الفرعية للتنمية السياحية عن رغبتها في اقامة المعرض التشكيلي المفتوح ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي الـسابع والمقام بشارع الفن بمحافظة المجاردة باسم مشرف التربية الفنية ( الفنان / عبد الله صيدان ) بتاريخ 20/4/1440هـ

لجميع الشرائح العمرية والمدارس والموهوبين من أهالي المجاردة ومن خارجها .

فعلى الراغبين من المشاركين التنسيق مع رئيس اللجنة الفنية / خالد الشهري عبر خدمة الواتس أب / 0554411572 .

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