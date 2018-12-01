“سلمان للإغاثة” يبحث الاحتياجات الإنسانية في #جزر_القمر

الخليج - واس

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في تلمس الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في جمهورية القمر المتحدة، قام فريق من المركز بزيارة للجمهورية للوقوف على الاحتياجات الإنسانية هناك.

والتقى الفريق خلال الزيارة معالي وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية جمعه عبدالله سيد, بحضور القائم بأعمال السفارة السعودية بالنيابة وليد بن سعد الذياب, وتم بحث ما يمكن تقديمة في المجال الإغاثي والإنساني.

فيما رحب الوزير جمعه بتلك الخطوة, مقدما شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه البادرة مثمنًا مايقوم به المركز من جهد في هذا الإطار.