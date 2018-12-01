إنقاذ بحار تركي تعرض لحاله مرضية طارئة بالشرقية

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي ، بأنّه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، عند الساعة (11.25) من صباح يوم الجمعة الموافق 1440/3/22هـ ، بلاغا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) التابع لحرس الحدود عن تلقيهم إتصال من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا الشقيقة ؛( TRMCC)، وذلك عن تعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية ، بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة ، على بعد مسافة (16) ميلاً بحرياً عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، والتواصل مع كابتنها الذي أفاد عن تعرض بحار تركي الجنسية يبلغ من العمر (28) لحالة مرضية طارئة ، وتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، التوجه للموقع ومرافقة السفينة الى الميناء ، وإخلاء المريض منها، ونقله إلى المستشفى بواسطه الهلال الأحمر السعودي.
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