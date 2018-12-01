شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سويدي داعشي لم يعود رغم انهيار التنظيم فأين ذهبوا والان مع التفاصيل

على الرغم من توقع جهاز الاستخبارات السويدي عودة المواطنين السويديين المنضمين إلى صفوف داعش بعد انهيار التنظيم ،إلا أنه أكد أنهم ما زالوا موجودين في الشرق الأوسط، ولم يعودوا للبلاد .

ووفقاً لموقع “راديو السويد” فإن السويديين المنضمين إلى داعش يبلغ عددهم 100 شخص ولا زال لديهم إصرارٌ أن يقاتلوا حتى النهاية، أو الانتقال لمناطق حرب أخرى للقتال فيه .

وكشفت الاستخبارات إلى سببين آخرين بخلاف الرغبة في القتال وراء بقاء أعضاء “داعش” هناك: الأول هو صعوبة إيجاد طريق للعودة إلى السويد، والثاني أن عدداً منهم محتجزٌ من قِبل القوات الكردية في سوريا والعراق