اكتشاف كنز مدفون من القرن الـ19 بأحد سجون بلغاريا

عثر نزلاء أحد السجون في مدينة بليفين البلغارية على كنز ضخم من العملات الفضية التي تعود إلى الحقبة العثمانية، مدفون في مزرعة السجن، ويُعتقد أنه دُفن في القرن الـ19.





وإلى جانب الكنز الكبير، تم اكتشاف وعاءين مكسورين كانا يحملان العملات الفضية، حيث عثر السجناء على النقود تحت سطح حقل كانوا يزرعونه، حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويضم الكنز الذي يُعتقد أنه دُفن في القرن الـ19، 1046 قطعة نقدية من الفضة التركية العثمانية والتي تسمى "آقجة"، ويبلغ وزنها أكثر من 8 كجم.





وعلّق فلاديمير نايدنوف، عالم الآثار الذي أسهم في عمليات الحفر، قائلًا: "إنها من أنواع مختلفة من العملات، وهي ذات قيم مختلفة، وربما تم جمعها على مدى سنوات عديدة".

وأضاف "القرن الـ19 ليس معروفاً بشكل جيد في الواقع، ولهذا السبب فإن الكنز يعتبر مصدراً لمعلومات تاريخية".





واحتل العثمانيون الإمبراطورية البلغارية في نهاية القرن الـ14 في العصور الوسطى، وهذا ما يفسر وجود هذا النوع من العملات في البلاد.

ويتوقع علماء الآثار أنه ربما قد يكون هناك المزيد من العملات المخفية تحت أراضي السجن، آملين إجراء المزيد من الأبحاث والتحقيقيات فيما يتعلق بهذا الأمر.