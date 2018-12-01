شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستعرض إنجازات الإمارات على مدى 47 عاماً والان مع التفاصيل

أستعرض نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، إنجازات الإمارات على مدى 47 عاماً .. مؤكداً أن القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "كان وسيظل واحدا من قادة معدودين في تاريخ البشرية كانت همتهم بحجم آمال أمتهم".

وقال آل مكتوم في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، أن "الاتحاد كان مشروع عمر الشيخ زايد ورسالته في الحياة، وكان بالنسبة له فعل إيمان يتمثل مبادئ شريعتنا الغراء، ويستلهم قيم أسلافنا العليا، ويقوى بالصفحات المشرقة في تاريخ العرب والمسلمين".

واضاف أن الإحتفال بهذه المناسبة هذا العام يأتي وإنجازات الأمارات متواصلة وتكبر وقدرات البلاد تنمو والدولة تقدم، والمعرفة بالعصر تتسع والوعي على التحديات يزداد، وتابع "وحين أتأمل في يوميات العام الماضي، تمتلئ نفسي بالرضا والسرور، وأحمد الله سبحانه وتعالى على تمكينه لنا من تحقيق إنجازات ونجاحات نوعية وكمية تليق بمئوية الشيخ زايد طيّب الله ثراه، وترتقي إلى طموحات أخي صاحب السمو رئيس الدولة".

وأشار إلى أن هذه المنجزات تضيف إلى مكتسباتنا ومصادر قوتنا، وتنمي قدرات أبنائنا، وتوطد أمن واستقرار دولتنا، وترتقي بمكانتها، وتزود التنمية الشاملة بعناصر استدامة إضافية، وتفتح أمامنا آفاق تقدم وازدهار جديدة.

ولفت إلى أن سجل العام الاتحادي الذي انقضى تقدم ترتيب الدولة في أهم مؤشرات التنافسية العالمية والتنمية الشاملة وبخاصة التنمية الإنسانية. كما سجل تقدم الوزارات والدوائر في عملية التحول نحو الحكومة الذكية، وسجل تطورا مهما في قانون الشركات بالسماح للمستثمرين العالميين بالملكية الكاملة للشركات، ومنح المستثمرين والكفاءات في المجالات الطبية والبحثية والعلمية والتقنية إقامة مدتها عشر سنوات، إضافة إلى تطوير منظومة تأشيرات الدخول والإقامة للكفاءات والمواهب.

وتابع "في العام الماضي عززنا توسيع اقتصادنا وتنوعه، حيث انخفضت مساهمة الأنشطة المتصلة بإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 22,3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع في عام 2017 إلى 1422,2 مليار درهم".

وأشار إلى أنه للسنة الخامسة على التوالي واصلت الدولة تقدمها في المؤشر العالمي لجذب الاستثمار، وحافظت على صدارتها عربياً مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى الدول العربية، علماً بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم تراجعت بنسبة 22%.

وقال "وفي سبتمبر/أيلول الماضي اعتمدنا الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة بمبلغ 180 مليار درهم، وستكون ميزانية عام 2019 الأكبر في تاريخ الاتحاد وتبلغ 60,3 مليار درهم. وكما في الأعوام السابقة حازت ثلاثية الرفاه الاجتماعي والتعليم والصحة على النصيب الأوفر من الميزانية، وبما يعادل ثلثي نفقاتها".

وأضاف "سجل العام الماضي أيضاً زيادة كبيرة في عدد الدول التي ترحب بدخول الإماراتيين إلى أراضيها من دون تأشيرة مسبقة، في دلالة جديدة على المكانة المحترمة التي تحظي بها دولتنا، والسمعة الطيبة التي يحظى بها شعبنا في العالم".

ولفت إلى أن من الإنجازات المهمة في العام الماضي، تأسيس "مجلس التنسيق الإماراتي السعودي" إطاراً لتحقيق التكامل بين البلدين في المجالات كافة، وتأسيس المشروعات الاستراتيجية المشتركة. وقد اعتمد المجلس مشروعات تضم إطلاق رؤية وهوية مشتركة تعنى بالسياحة للبلدين، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة.

وتابع "وبالنسبة إلى الصناعات الفضائية أدركنا في وقت مبكر أن من لا يحجز لنفسه مكاناً في الفضاء لن تكون له مكانة على الأرض بين الأمم والشعوب المتقدمة. وهكذا أدرجنا علوم الفضاء محوراً ثابتاً في استراتيجياتنا، ووضعنا الخطط والبرامج التي تكفل دخول دولتنا عصر الفضاء، وكان على رأس أولوياتنا تكوين جيل إماراتي يتقن علوم الفضاء".

وحين أنشأنا قبل 12 عاماً مركزنا الفضائي، كانت مشاركة أبنائنا في أول مشاريعه وهو "دبي سات -1" تقف عند حدود التعلم واكتساب المعرفة. وفي "دبي سات-2" بلغت مساهمة أبنائنا في عمليات بنائه 70%، أما " خليفة سات" الذي أطلقناه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد بني كله بعقول وسواعد العلماء والمهندسين الإماراتيين، على حد قوله .