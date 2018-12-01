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التاكسي الطائر ذاتي القيادة من أودي ينجح في أول اختبار له

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شكرا لقرائتكم خبر عن التاكسي الطائر ذاتي القيادة من أودي ينجح في أول اختبار له والان مع التفاصيل

أنهت شركة أودي Audi اختبارا ناجحا على نموذج تجريبي من التاكسي الطائر ذاتي القيادة الجديد من صنعها، والذي يتكون من مركبة كهربائية ذاتية القيادة تتصل بمروحية عمودية وتقوم بالإقلاع بقدرة حمل شخصين على الأكثر.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات للتاكسي الطائر من أودي Audi، والذي تطوره الشركة الألمانية بالتعاون مع شريكة Airbus الأمريكي المصنعة للطائرات.

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وأجري اختبار التاكسي الطائر من أودي Audi ضمن فعاليات مهرجان طائرات الدرونز المقام لمدة أسبوع بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك على مجسم صغير يوضح كيفية عمل التاكسي، وكان نجاح الاختبار على مستوى التصاق ناجح للمركبة الكهربائية بالمروحية، مع إجراء عملية الإقلاع والتحليق بنجاح.

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ورغم ذلك لم يتم اختبار التاكسي الطائر من أودي Audi بوجود ركاب بداخله، ما يدل على أنه مازال في مراحل الاختبار الأولى، وقد يحتاج الأمر إلى 10 سنوات حتى ينتشر مثل هذا الابتكار حول العالم وفقا لشركة أودي.

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