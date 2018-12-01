شكرا لقرائتكم خبر عن المغامسي عن مشاركة ولي العهد في قمة العشرين: حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم والان مع التفاصيل

أشاد الشيخ صالح المغامسي إمام مسجد قباء، بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين التي تختتم اليوم السبت في العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس.

وقال الشيخ المغامسي على حسابه بتويتر: ‏” وأرضُكَ كلّ مكرمة بَنَتْهَا بنو ” يَعْرُبْ ” وأنتَ لها سماءُ ” .

وتابع: ” ما شاء الله لا قوةَ إلاّ بالله، حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم والقائد المظفر محمد بن سلمان في قمة العشرين ” .

واختتم المغامسي تغريدته بالدعاء للأمير: ” اللهم انصر به دينك وأعلِ به كلمتك وردّه إلينا سالماً غانماً مؤيداً “.

