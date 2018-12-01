شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صيني: توافق كبير في محادثات التجارة مع أمريكا والان مع التفاصيل

قال مسؤول صيني على هامش قمة مجموعة العشرين إن مسؤولين صينيين وأمريكيين يتفاوضون على تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم حققوا تقدما الجمعة، لكن خلافات ما زالت باقية.

وحسب رويترز، قال وانغ شياو لونغ، المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، إن هناك "توافقا متزايدا بشكل مطرد" في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أضاف قائلا "توجد أيضا خلافات".

وتحدث المسؤول الصيني قبل يوم من اجتماع للرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لبحث النزاع التجاري بين بلديهما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، الجمعة، أنه يرى "مؤشرات إيجابية" بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين "هناك مؤشرات إيجابية وسنرى ما سيحصل، إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق سيكون الأمر جيداً، أعتقد بأنهم (الصينيون) يرغبون بذلك ونحن نرغب بذلك أيضاً".

ومن المقرر أن يتناول الاثنان طعام العشاء مساء السبت معاً.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخراً لتشمل نحو نصف السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على واردات السلع، في نزاع تجاري مرير على نحو متزايد من المتوقع أن يلحق الضرر بالنمو العالمي.