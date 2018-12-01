شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنشغال السعوديين بها.. 3 إجابات لـ3 أسئلة بشأن حساب المواطن (تقرير) والان مع التفاصيل

في الفترة الماضية، تسائل السعوديين عن عدد من الاستفسارات بشأن حساب المواطن، فتساءل مواطن بشأن حالة الأهلية لديه في حساب المواطن والتي أصبحت “مؤهل”، فهل يعني هذا أنه مستحق للدعم أو لا؟ هل ممكن أن يكون مؤهلًا وغير مستحق؟.

و وأعلن حساب المواطن اليوم الجمعة عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب المواطن.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

وتلقى حساب المواطن، عددًا من الاستفسارات بشأن مزاعم أن الدفعة الأخيرة للبرنامج هي المقبلة والخاصة بشهر ديسمبر.

وعلى الرغم من تأكيد حساب المواطن عدة مرات أنه قائم، إلا أن هناك مخاوف من أن ينتهي البرنامج مع نهاية 2018، وهو ما نفته خدمة عملاء حساب المواطن عدة مرات.

وجاء رد حساب المواطن على هذه الاستفسارات موحدًا وهو: "لا يوجد هناك مدة للدعم فالبرنامج قائم، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق فسيتم صرف الدعم لك بشكل شهري"، وأضافت خدمة عملاء البرنامج مشددة على أن: "حساب المواطن لا زال قائمًا".

ومن بين التساؤلات أيضًا هل سيتأخر صرف حساب المواطن، ولكن سيصرف دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.