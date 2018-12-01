متحدث ماي يؤكد اجتماعها مع محمد بن سلمان خلال قمة العشرين

أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وأضاف المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا أن الاجتماع بين تيرزا ماي وولي العهد السعودي، سيعقد الساعة 20:00 من مساء اليوم بتوقيت جرينتش.



كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد وصل إلى الأرجنتين، الأربعاء، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة بيونس آيرس.



والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ،الخميس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وناقش الجانبان فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي، بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة العربية السعودية.