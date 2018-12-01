خبير أممي: الحوثيون ليسوا نشطاء بل حملة سلاح

قال الدكتور طاهر بومدرا الخبير الأممي رئيس البعثة الإنسانية الأسبق للأمم المتحدة إلى العراق إن "التاريخ الحديث يؤكد أن ما يحدث في اليمن ليس بربيع عربي بل مليشيات تتطور بدعم إيراني".

جاء ذلك خلال ندوة "تناقض التقارير الأممية.. القانون الدولي وواجب الحماية" بمنتدى باريس للسلام والتنمية المنعقد في فرنسا الجمعة.

وأكد بومدرا أن "الحوثيين ليسوا نشطاء بل حملة سلاح"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن قرر وجود اختراق للسلام والأمن الدوليين من قبل الحوثيين، فيما تزعم تقارير أممية أخرى أن هناك ربطا بين اليمن وما يسمى "الربيع العربي".





وانطلقت صباح الجمعة، ندوة بعنوان "تناقض التقارير الأممية.. القانون الدولي وواجب الحماية" بشأن اليمن، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، وينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية برئاسة جمال العواضي رئيس المنتدى، وبمشاركة عدد من الخبراء والنشطاء والمنظمات المعنية في باربس وبروكسل وجنيف.

وتتناول الندوة -بحسب المنظمين- محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بشرح ومقارنات للتقارير المتناقضة الصادرة من الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك تضارب التصريحات الإعلامية من قبل بعض المسؤولين في الغرب مع قرارات مجلس الأمن والقوانين الأممية المعتمدة، وفي هذا الصدد سوف يتعرض المشاركون لتقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان كنموذج.. ويركز المحور الثاني على مناقشة كيفية تعزيز العمل الإنساني والإغاثي في اليمن، وأهمية التضامن ودعم العمل الإنساني في اليمن.



