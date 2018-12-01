السعودية تتبرع بـ113 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين

قدمت المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، تبرعا بقيمة 63 مليون دولار من أجل مشاريع سيتم تنفيذها في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن.

وبتوقيع الاتفاقية تبلغ التبرعات التي قدمتها المملكة العربية للأونروا خلال 48 ساعة 113 مليون دولار، حيث وقعت اتفاقية الأربعاء الماضي لدعم الأونروا بقيمة 50 مليون دولار.

ووقع نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية ومديرها الإداري الدكتور خالد الخضيري والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول الاتفاقيات الأربع لهذا التبرع.

وبحسب بيان لأونروا، فإن الاتفاقية الأولى، والتي تبلغ قيمتها 31 مليون دولار، ستقدم المساعدة لمشروعات جارية، بما في ذلك إعادة تعمير المساكن وبناء مراكز صحية جديدة إلى جانب مدرستين للأونروا وصيانة المدارس في غزة.

وستعمل الاتفاقية الثانية بقيمة 17 مليون دولار على مساعدة الأونروا في إعادة بناء وتجهيز العديد من المراكز الصحية ومكاتب المخيمات والمدارس في الضفة الغربية والقيام بصيانة شاملة لمنشآت الأونروا في القدس علاوة على تنفيذ العديد من المشروعات الجارية الأخرى.

أما الاتفاقية الثالثة، والتي تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار فهي ستوفر المال من أجل القيام بصيانة شاملة لمدارس الأونروا ومراكزها الصحية في الأردن، أما الاتفاقية الرابعة والأخيرة والتي تبلغ قيمتها سبعة ملايين دولار فهي ستقدم التمويل لإجراء منشآت الأونروا في أقاليم العمليات.

وخلال حفل التوقيع، قال الخضيري: "نحن شركاء فخورون للأونروا التي تقوم بعمل ممتاز في خدمة لاجئي فلسطين، وسنستمر بدعم الأونروا ونتطلع قدما كما هو الحال دوما لمشاهدة أثر هذه المشاريع على لاجئي فلسطين".

بدوره، أعرب كرينبول عن امتنانه بالقول: "إنني ممتن للغاية لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الدعم المستدام الذي دأبت العربية السعودية على تقديمه للأونروا على مر السنين، ولطالما كانت المملكة على أهبة الاستعداد في دعمها للاجئي فلسطين، وأود أن أعرب عن التقدير الخاص للدور الذي لعبه الصندوق السعودي للتنمية في تقديم المساعدة السعودية. إن شراكتنا مع الصندوق لها أهمية كبيرة لدى الوكالة وهي محل تقدير عميق".

وأضاف: "الدعم السعودي مقرونا بدعم شركاء لنا آخرين مكننا من تخفيض العجز المالي من 446 مليون دولار إلى مستواه الحالي والبالغ 21 مليون دولار، وبالتالي مكّن الأونروا من فتح أبواب 711 مدرسة تابعة لها التي تستقبل 526 ألف طالب وطالبة في موعدها المحدد في كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا".

وتعد المملكة العربية السعودية من المانحين الملتزمين للأونروا، وهي قد تبرعت بأكثر من 500 مليون دولار للوكالة منذ عام 2006. وفي عام 2018، واجهت الأونروا أكبر عجز في موازنتها منذ تأسيسها. ولقد مكن الدعم المقدم من الشركاء المانحين مثل المملكة العربية السعودية الوكالة من تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط.