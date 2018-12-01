سفير اليمن في فرنسا: الحوثيون لا يملكون أي مشروع سياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياض ياسين سفير اليمن في فرنسا خلال الندوة
أكد رياض ياسين سفير اليمن في فرنسا أن جماعة الحوثي الإرهابية الانقلابية لا تمتلك أي مشروع سياسي.
جاء ذلك في كلمة للسفير اليمني خلال انطلاق ندوة "تناقض التقارير الأممية - القانون الدولي وواجب الحماية"، الجمعة، التي ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية حول اليمن.
وقال ياسين إن "الحوثيين لا يعرفون سوى العنف والقتل ويصعب تصورهم كشركاء"، مؤكدا أن "الميلشيات الحوثية هي الوحيدة في التاريخ التي تستخدم طائرات وصواريخ باليستية".
وأعرب عن عدم تفاؤله بالحوار مع الحوثيين من دون ضغط دولي بإلزامهم بجدية الحوار.
وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، ندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير.
وتتناول الندوة -بحسب المنظمين- محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بشرح ومقارنات للتقارير المتناقضة الصادرة من الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك تضارب التصريحات الإعلامية من قبل بعض المسؤولين في الغرب مع قرارات مجلس الأمن والقوانين الأممية المعتمدة، وفي هذا الصدد سوف يتعرض المشاركون لتقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان كنموذج.
ويركز المحور الثاني على مناقشة كيفية تعزيز العمل الإنساني والإغاثي في اليمن، وأهمية التضامن ودعم العمل الإنساني في اليمن.
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