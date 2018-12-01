شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحوثيون يحتلون مستشفى فى الحديدة ويحتجزون 12 راهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي اقتحمت اليوم السبت مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية في مدينة الحديدة اليمنية، وحولوها إلى ثكنة عسكرية، واحتجزوا العشرات من كوادرها الطبية والإدارية، بينهم 12 راهبة من جنسيات مختلفة.

وأفادت المصادر - حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية - بأن المسلحين الحوثيين نصبوا مضادات جوية على أسطح المستشفى، وتمركزوا بداخلها، مانعين خروج الراهبات.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين نقلوا 42 مريضا إلى جهة مجهولة، ووضعوا ذخائرهم في أحد مخازن المستشفى التي انتشر المسلحون بداخلها وعلى أسطحها.

ومنع الحوثيون الراهبات، اللواتي يعملن في المستشفى منذ 8 سنوات، من المغادرة وأبلغوهن أنهن محتجزات، وسينقلن إلى صنعاء تمهيدا لعودتهن إلى بلدانهن، وكان قد سبق للحوثيين أن قاموا بتحويل مستشفى 22 مايو الأهلي في الحديدة إلى ثكنة عسكرية، ونصبوا أسلحة ثقيلة داخلها وعلى أسطحها.