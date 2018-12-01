«المملكة» تشتعل بعد هدوء 6 أشهر.. الاحتجاجات «تضرب» الأردن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد وبعد هدوء استمر لقرابة 6 أشهر، عادت الاحتجاجات الشعبية تضرب الشارع الأردني، على خلفية اعتراضات بإلغاء الضرائب.

وعلى وقع هتافات "لا ملقي ولا رزاز ما بدنا حكومة برواز" تجددت الاعتصامات في الأردن احتجاجا على السياسات الرسمية للحكومة الأردنية، خاصة الاقتصادية منها، وعلى مجلس الأمة الذي أقر قانون ضريبة الدخل الجديد.

مطالب المحتجين تنوعت وتعددت بين إلغاء قانون ضريبة الدخل الجديد، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي من السياسيين والحراكيين، وإلغاء التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية.

اعتصام مؤقت

ولم تصل أعداد المعتصمين المحتجين إلى ما كان متوقعا، نتيجة إعلان النقابات المهنية وأحزاب سياسية عدم مشاركتها أو دعوة أعضائها للمشاركة في الاعتصام.

وتجمع المعتصمون بعد انتشار واسع لدعوات نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للاعتصام، وظهر الاعتصام بصيغة شبابية عفوية دون أن يصبغ بأي لون سياسي أو حزبي أو نقابي.

ورغم أن ساحة الاعتصام شهدت قيام جهات غير معروفة بتخريبها بالزيوت والمياه العادمة لمنع المعتصمين من الوصول والتجمع هناك، فإن رئيس الوزراء عمر الرزاز أوعز للجهات الرسمية بتنظيف المكان وترتيبه لاستقبال المحتجين، وتأمين الحماية الضرورية لهم وللمنشآت العامة.

هذه مطالب المحتجين

وبدت مطالب المحتجين في الاعتصام مكررة عن الاحتجاجات السابقة وتضمنت المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإلغاء بند فرق الوقود على فاتورة الكهرباء، وإصدار عفو عام، وإعادة دعم الخبز، ومحاسبة الفاسدين، بينما كان الجديد فيها هو المطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقر الأسبوع الماضي.

وحاول المعتصمون الوصول إلى دار رئاسة الوزراء (مقر الحكومة) في الدوار الرابع، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك، مما أدى إلى تدافع واحتكاك بينها وبين المحتجين، استمر لساعة قبل مغادرتهم المكان.

تأتي الاحتجاجات على حكومة عمر الرزاز بعد نحو ستة أشهر من تشكيلها، ويتهمها منظمو الاحتجاج بالسير على نهج سابقاتها من الحكومات.

ياسر العرياني كاتب صحفي وناشط حقوقي أردني، قال، إن الاحتجاجات في الأردن هذه المرة هي رسالة موجهة للحكومة مفادها، أن الكتلة الصامتة في المملكة قادرة على التواجد والاعتصام بعيدا عن الأحزاب.

وأوضح لـ"مصر العربية" أن الاحتجاجات الأخيرة مختلفة، تبدو قليلة جدا عن سابقتها، لكنها تخلو من المكونات السياسية والحزبية والنقابية، قائلا: عزفت الأحزاب عن التواجد في ساحات التظاهر، وحضر الشباب.

وتابع: الحكومة الآن أمام مأزق كبير، إما أن تقوم بتحقيق مطالب المحتجين وهي الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإلغاء بند فرق الوقود على فاتورة الكهرباء، وإصدار عفو عام، وإعادة دعم الخبز، وإما قد تتجدد الاحتجاجات، وحينها ينفرط عقد التنازلات الحكومية كما حدث في احتجاجات يونيو الماضي وإقالة حكومة هاني الملقي.

قانون ضريبة الدخل

تجدر الإشارة إلى أنه يوم الاثنين الماضي، أقر مجلس الأعيان الأردني مشروع قانون ضريبة الدخل كما ورده من النواب، بعد أن رد الأعيان مشروع القانون للنواب اثر خلاف على بعض النقاط. الأمر الذي يعني أنه تبقى مصادقة العاهل الأردني على القانون ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، لينهي القانون الذي أثار موجه من الاحتجاجات والجدل في الأردن خلال الأشهر الماضية مراحله التشريعية.

ورغم إشارة محللين أن القانون بصورته التي أقرها مجلس النواب تتقدم وهي إيجابية على صيغة القانون الصادر عن حكومة الرزاز، إلا أن مشروع القانون يبقى يثير استياء شرائح عديدة في الأردن نظرا لارتفاع الأسعار في البلد والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعزوها الحكومة الأردنية إلى الظروف الإقليمية المحيطة وأزمات اللجوء، في حين عزتها الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات إلى الفساد، وإلى النهج الاقتصادي.

عمر الرزاز رئيس حكومة الأردن

وفي يونيو من العام الماضي، كانت احتجاجات غاضبة ضربت الأردن، كانت كفيلة بإسقاط حكومة هاني الملقي الأردنية، والتي أصرت على تفعيل قانون الضريبة داخل المملكة الهاشمية، ليأتي بعدها قرار ملكي بإقالة الملقي، وتكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.

من هو رئيس حكومة الأردن؟

ويعد الرزاز، اقتصادي يشغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم، وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديرا عاما للضمان الاجتماعي، وسبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

والرزاز حاصل على الدكتوراه في التخطيط الحضري، والدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد الأميركية.

من أهم المناصب التي شغلها الرزاز، منصب رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله للتميز، ورئيس مجلس أمناء منتدى الاستراتيجيات الأردني ورئيس لجنة تقييم التخاصية في الأردن (تخلّي الدولة عن إدارة قطاعات حيوية ومهمة لصالح القطاع الخاص)، وكذلك رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل..

كما شغل منصب المدير العام السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمدير العام السابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت، وكذلك عضو في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس البنك الأهلي الأردني، وأخيرا وزير التربية والتعليم منذ عام 2017.

وكانت حكومة الأردن اتخذت إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.