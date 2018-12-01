اصطياد سمكة عملاقة قبالة سواحل أستراليا

وقعت سمكة عملاقة من أسماك مارلين، يبلغ وزنها 650 كيلوجراما، في شباك صياد قبالة سواحل أستراليا، حيث جرى نقلها إلى خليج هيرفي في كوينزلاند، الجمعة.

ويقل هذا الوزن بمقدار 30 كيلوجراما فقط عن وزن أضخم سمكة معروفة من هذا النوع، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتمكن الصياد روب كرين من اصطياد السمكة، بعد صراع استمر ساعتين قبالة جزيرة فريزر، الخميس.

وقال كرين "إنها سمكة سامة لأنها بهذا الحجم.. فهي مليئة بالزئبق لذا لا نريد أن يأكل منها أحد".

وأضاف أنه منفتح على فكرة قيام العلماء بأبحاث على صيده الثمين.

وجذبت السمكة أيضاً اهتمام السكان المحليين أثناء وزنها بعد نقلها إلى الشاطئ، حيث التقط سكان وأطفال صوراً لها.