ضاحى خلفان: وطنية محمد بن راشد ثبتت دعائم الاتحاد ومحركا لاستمراره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضاحى خلفان تميم، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، أن وطنية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، لعبت دورا هاما فى في تثبيت دعائم الاتحاد، ومحركا لاستمراره.

وقال ضاحى خلفان، "عندما يأتى الاتحاد فى عيده الوطنى أتذكر وطنية محمد بن راشد فى تثبيت دعائم الاتحاد، كان بمثابة المحرك لاستمراره إبان تعرضه لأزمات من هنا أو هناك، اتصاله بالأمس وهو يهنئ المواطنين بيوم الاتحاد أعاد لى الذكرى التى اختزنتها ذاكرتى".