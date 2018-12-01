شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات داعش بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق، أن القوات الأمنية تمكنت من تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم السبت ـ إن القوات فجرت 40 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في تقاطع السلام، كما فجرت 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البو حسان، إضافة إلى تفجير 11 عبوة ناسفة في منطقة البو عبيد".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وتفجير عبوات ناسفة زرعها تنظيم (داعش) في المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم.

في سياق متصل،أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت ضربة جوية لهدف مهم تابع لتنظيم "داعش" في تلال حوض حمرين شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى . مضيفا أن " التنظيم الإرهابي تكبد خسائر فادحة بالأرواح والمعدات جراء الضربة.