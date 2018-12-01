إكتمال محلج توتيب لإنتاج 200 بالة قطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الأستاذ علي محمد حسين المدير العام لمحلج توتيب للإقطان بمحلية شرق الجزيرة في تصريح لـ(سونا) أن الطاقه الإنتاجية للمحلج في اليوم تقدر ب 400 بالة زنة 200 كيلو للتصدير. وكشف حسين أن جملة إنتاج المحلج الذي بدأ تشغيله خلال الشهر الجاري تجاوز الستة آلاف بآلة ، لافتا إلى أن المحلج وفر فرص عمل لعدد من أبناء وبنات المنطقة عبر ثلاث ورديات إضافة لتوفير بذور مقدرة لمصانع الزيوت بالولاية .. على صعيد آخر أشاد الأستاذ عبد الله حمد النيل رئيس لجنة طريق برانكو المؤدي الى الطريق القومي (مدني – الخرطوم الشرقي ) الذي يبلغ طوله 2.1 كلم وبكلفة 2.3 مليون جنيه ، أشاد بسرعة إنجاز المشروع في مدة بلغت 45 يوما ليخدم 70 ألف مواطن موزعين على عدد من القرى، وجدد حمد النيل رغبة جماهير المنطقة في ترشيح المشير عمر حسن أحمد البشير رئيسا للجمهورية والدكتور محمد طاهر ايلا واليا لولاية الجزيرة في انتخابات 2020م

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